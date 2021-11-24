اليوم السابع
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سوريا تطرح خدمة "الجواز العاجل" مقابل 100 ألف ليرة سورية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:00 م
سوريا تطرح خدمة "الجواز العاجل" مقابل 100 ألف ليرة سورية سوريا
كتب محمد جمال

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طرحت الداخلية السورية خدمة استخراج جواز السفر في اليوم ذاته مقابل 100 ألف ليرة سورية (نحو 40 دولارا بالسعر الرسمي)، وذلك وسط زحام شديد أمام مراكز الهجرة، وانتظار طويل للحصول عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.
 
وقالت الوزارة "يستوفى بدل خدمة ورسم بمبلغ 100 ألف ليرة لقاء الحصول على جواز السفر الفوري"، وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم بصرف النظر عن حجز الدور عبر المنصة الإلكترونية لجوازات السفر، التي سبق أن أعلنت عنها تخفيفا للزحام أمام مراكز الهجرة.
 
وأوضحت الوزارة أنه وبموجب آلية الدفع الجديدة فإن الجواز يسلم لصاحب العلاقة في اليوم نفسه، وقالت الوزارة إن تلك الخدمة تأتي "حرصا من وزارة الداخلية على تلبية رغبة الإخوة المواطنين في الحصول الفوري على خدمة جواز السفر".
 
وتشهد مراكز الهجرة في المحافظات السورية كافة، زحاما غير مسبوق، بهدف استخراج جوازات السفر، وهو ما سبب ضغطا كبيرا على تلك المراكز، أدى إلى أن ينتظر صاحب الطلب نحو شهرين قبل الحصول عليه، خاصة بعد إلغاء خدمة الطلب العاجل، الذي كان يستخرج الطلب بموجبه في غضون 24 ساعة.
 
يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على خمسة متسللين من سوريا اثناء محاولة دخولهم غرب نينوى.
 
وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إنه "بالتنسيق مع شعبة استخبارات تمكنت قوات الأمنية من إلقاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الأراضي السورية، حيث تم رصدهم من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون باتجاه أراضينا عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوى " .
 
وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية، وقد تبين أنهم خمسة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا البلاد إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

سوريا

بشار الأسد

جواز السفر

الجواز العاجل

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