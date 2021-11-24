زاهى حواس عن احتفال طريق الكباش: "العالم هيضرب لنا تعظيم سلام"

محمد عبد العظيم

قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار، إنه متواجد حاليًا فى الأقصر وخلال جولة له فى وادى الملوك تحدث مع العديد من السائحين حول أهمية احتفال طريق الكباش، مشددا على أن هذا الاحتفال له مزايا كثيرة على الدولة المصرية ودعم السياحة.

وأضاف زاهى حواس، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار": "العالم هيضربلنا تعظيم سلام.. ندخل بيت كل إنسان فى الدنيا من خلال هذ الاحتفال.. والسياحة تخص كل بيت فى مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. والعالم كله يتابع هذه الاحتفالية وكل مصرى سوف يكون فخورا بعظمة تاريخ وحضارة مصر وبالتالى سوف يساهم فى دعم السياحة على أعلى مستوى".

وتابع زاهى حواس: "الاحتفالية غدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور الرئيس السيسى له إضافات كبيرة، حيث إن العالم كله يرى أن رئيس مصر يزور هذه الآثار ويحافظ عليها والحكومة تحافظ على التراث"، موضحا أن العمل بدأ منذ فترة طويلة من خلال فريق كامل لتطوير الطريق بالكامل.