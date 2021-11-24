روسيا تدعو لبناء عالم ديمقراطى قائم على التعايش السلمى بين الدول

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية تطوير العلاقات الودية مع الدول الإسلامية على الصعيد الثنائي أو الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي، داعيًا لبناء عالم ديمقراطي عادل قائم على سيادة القانون والتعايش السلمي بين الدول بعيدًا عن أي إملاءات تستند إلى القوة وكافة أشكال التمييز.



وأشار الرئيس الروسي - في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس تتارستان رستم مينيخانوف، خلال اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد هذا العام بمحافظة جدة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إلى أن جدول أعمال الاجتماع يناقش سبل التعاون في مجال تسوية النزاعات والصراعات الإقليمية ومخاطر الإرهاب والتطرف الدوليين، كما أن قضايا التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والإنسانية تستحق اهتمامًا جادًا؛ آملاً أن يكون هذا العمل المشترك بنّاءً ومثمرًا وأن يساعد في تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول، متمنيًا للجميع كل النجاح والتوفيق.