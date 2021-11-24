اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات النووية من أولوياتنا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:09 م
روسيا: الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات النووية من أولوياتنا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن النشاط المتزايد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية يفرض على روسيا الحاجة إلى الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات النووية وتعزيز إمكانات قوات الردع غير النووية.
 
وقال شويجو- خلال اجتماع مع القيادات العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، " إن الوضع العسكري السياسي الصعب في العالم والنشاط المتزايد لدول حلف "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية يفرضان الحاجة إلى مزيد من التطوير النوعي للقوات المسلحة"، مضيفا" أن من بين أولويات تطوير القوات المسلحة، زيادة فعاليتها القتالية والحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات النووية وتعزيز إمكانات قوات الردع غير النووية". 
 
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، أن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هذا يشكل خطرا على روسيا الصين، قائلا" إن الطيارين الأمريكيين يتدربون على القيام بضربات صاروخية"، لافتا إلى أن الدفاعات الروسية كشفت في الوقت المناسب عن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية وأنشأت آلية مراقبة مستمرة ونفذت تدابير لمنع الحوادث، ومؤكدا أن التنسيق الروسي الصيني في ظل هذه الأوضاع يُصبح عامل استقرار في الشؤون العالمية.

روسيا

حلف شمال الأطلسي

القوات النووية

القوات المسلحة

سيرجى شويجو

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