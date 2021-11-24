رئيس مجلس النواب اللبنانى يشيد بالتعاون بين بلاده وروسيا

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أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالتعاون بين لبنان وروسيا الإتحادية خاصة في المجال التشريعي.

جاء ذلك خلال لقائه ، الثلاثاء ، مع سفير روسيا بلبنان ألكسندر روداكوف، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين .

كما تسلم بري رسالة تهنئة من رئيسة مجلس الإتحاد الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكا بمناسبة العيد الوطني للبنان، حيث أكدت فيها أن لبنان شريك تاريخي قديم لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن مجلس الإتحاد الفيدرالي الروسي مستعد لتعميق الإتصالات البرلمانية المشتركة وتطويرها بشكل تدريجي.

وعبرت ماتفينكا عن أملها في أن تعطي الجهود المتبادلة دفعة جديدة للحوار بين مشرعي الدولتي متمنية لرئيس المجلس نبيه بري التوفيق في مهامه وللشعب اللبناني الرفاهية والازدهار .