اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 06:37 م
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى استقبال رئيس ديوان المظالم السعودي
كتب كريم صبحى - محمد أبو ضيف

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استقبل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي، رئيس مجلس القضاء الإداري والوفد المرافق له، وذلك بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.
 
تأتي الزيارة في إطار التفاهم المشترك بين مجلس الدولة وديوان المظالم بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري.
 
وخلال اللقاء، أعرب رئيس ديوان المظالم عن سعادته بزيارة مجلس الدولة وأثنى على التعاون المشترك بين المجلسين، ووصفه بأنه امتداد للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، في شتى المجالات.
 
كما أثنى على الطفرة المتميزة في الإنجاز ورفع كفاءة أعضاء المجلس بالتدريب والتأهيل المناسب للقاضي الإداري.
 
وتضمن اللقاء عرضا مرئيا، تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، الذي أكمل عامه الخامس والسبعين، كما شملت الزيارة عرضا تفصيليا عن محكمة القضاء الإداري، كما تم عرض مبسط عن التفتيش القضائي بمجلس الدولة ودوره المتميز في ضبط الأداء بالمجلس ورفع كفاءة الأعضاء والتزامهم بالتقاليد القضائية.
 
حضر اللقاء من الجانب السعودي السفير أسامة بن أحمد بن نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، المندوب الدائم للملكة لدى جامعة الدول العربية، ووفد قضائي رفيع المستوى من ديوان المظالم.
 
وحضر من الجانب المصري المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.
 
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى 
 
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى 
 
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى 
 
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى 
 
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى 
 
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودى 

 


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