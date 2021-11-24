الأقصر - أحمد مرعى

اجتمع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور وليد عبدالله، المستشار الرياضي للجامعة ومدير عام البطولة، برؤساء اللجان التنظيمية ومسؤولي الأنشطة الرياضية ورعاية الشباب وإدارة الأمن الجامعي، لبحث توزيع الأدوار والمهام، والاستماع إلى الآراء والاقتراحات بشأن تنظيم الجامعة للنسخة الأولى لبطولة كرة القدم الخماسية للجامعات، والتي تشارك فيها 25 جامعة مصرية، في الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر 2021.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تضافر الجهود وحشد الطلاب وتوزيع الأدوار والمهام عليهم للمشاركة في الحدث، واستغلال البطولة في الترويج السياحي للمحافظة، وتنظيم زيارات للمزارات الأثرية وتعريف شباب الجامعات بتاريخ وحضارة بلادهم، والتأكيد على خروج البطولة بالشكل الذي يليق بجامعة الأقصر.

ووجه الدكتور محمد محجوب، برفع درجة الاستعداد، وعقد غرفة عمليات مستمرة لإدارة الأزمات خلال أيام البطولة، تحسبا لأي طوارئ قد تحدث وتذليل كافة العقبات والمعوقات، مؤكدا أن جامعة الأقصر لديها إمكانات مادية وبشرية تؤهلها لتنظيم مثل تلك البطولات على أكمل وجه.









اجتماع رئيس الجامعة



جانب من الاجتماع



رئيس جامعة الأقصر يجتمع برؤساء اللجان التنظيمية لبطولة كرة القدم الخماسية للجامعات



رئيس جامعة الأقصر يجتمع برؤساء اللجان التنظيمية لبطولة كرة القدم الخماسية



