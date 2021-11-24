رئيس الوزراء يلتقى ممثلى شركة "كوكاكولا هيلينيك" العالمية و"كوكاكولا مصر"

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس إدارة شركة "كوكاكولا هيلينيك" العالمية، وممثلي شركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالتواجد الطويل والناجح لشركة "كوكاكولا" في السوق المصرية، مرحباً بالصفقة التي قامت بها الشركة مؤخراً للاستحواذ على شركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، بما يعكس ثقتها في أداء الاقتصاد المصري، النابعة من فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن صفقة الاستحواذ تعد خطوة إيجابية نحو توسع شركة "كوكا كولا هيلينيك" في السوق المصرية، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق في إفريقيا، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القليلة المقبلة نمواً كبيراً للشركة في مصر.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي حرص الحكومة الدائم على تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص المحلي والعالمي، لما تقوم به هذه الشركات من دور بارز في خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "سأتابع بشكل شخصي عمل الشركة في مصر خلال الفترة القادمة، وسأزور موقعها بعد بدء توسعاتها واستثماراتها الجديدة، وأتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة لشركة "كوكا كولا هيلينيك" في السوق المصرية تتخطي عملية الاستحواذ".

من جانبه استعرض ديفيد سميث، مدير العمليات بشركة "كوكا كولا هيلينيك" العالمية، آليات عمل الشركة وحجم أعمالها عالمياً، لافتاً إلى امتلاكها شركات لتعبئة منتجات كوكاكولا في 28 دولة، وستكون مصر الدولة 29 التي تنضم للمجموعة.

وأوضح أن الشركة تقوم منذ فترة بدراسة متأنية للسوق المصرية، وتابعت عن كثب أداء الاقتصاد المصري والمؤشرات الاقتصادية، حيث لمست التقدم الذي أحرزته الحكومة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو الأمر الذي شجعها على الدخول بقوة في السوق المصرية.

وهنأ أعضاء مجلس إدارة الشركة الدولة المصرية على نجاحاتها المستمرة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، كما أشادوا بالتنسيق والتعاون الذي لمسوه من جانب المسئولين المصريين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي زاد من حماس الشركة للتوسع بقوة في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.

وأضافوا أن مجالات عمل الشركة المستقبلية ستشمل أيضاً العمل علي تحقيق التنمية المستدامة، لافتين في هذا الصدد إلي تصنيف مؤشر "داو جونز للاستدامة" الشركة كأكبر شركة مشروبات مستدامة على مستوي العالم على مدار سبع سنوات متتالية.

من جانب آخر، أشار المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا مصر، إلى أن صفقة الاستحواذ التي تمت تعد نقطة البداية للتوسع في السوق المصرية، لافتاً إلى أن "كوكا كولا هيلينيك" تسعي إلى استثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتنوع ما بين إقامة مصانع وإضافة خطوط إنتاج، وتطوير آليات العمل وفقاً للمقاييس العالمية، فضلاً عن نقل الخبرات وتدريب الكوادر.

فيما أشارت رنا جمالي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة كوكاكولا مصر، إلى أن "كوكاكولا هيلينيك" قررت اختيار مصر لعقد مؤتمرها السنوي العالمى فى مارس القادم، وهي الخطوة التي تعد بمثابة رسالة ثقة لمجتمع الأعمال العالمي، ودعاية كبيرة لمصر بين دول المجموعة.

وأضافت أن الشركة متحمسة إلى انضمام مصر لمجموعاتها، حيث قامت في أول زيارة رسمية بإيفاد 35 خبيراً لتدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، لافتةً إلي أن هذا سيساهم في صقل خبرات العاملين المصريين، ونقل أحدث التكنولوجيا إليهم.