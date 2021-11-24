وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء أن خان قد تلقى - خلال اجتماع لمجلس الوزراء - إحاطة تفصيلية حول التقدم المحرز في المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني .

وأضاف : "تعمل جميع المؤسسات الحكومية معا لتوفير بيئة مواتية للمستثمرين"، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لتسريع العمل في المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي.

يذكر أنه اندلعت احتجاجات في مناطق من باكستان في الأسابيع الأخيرة، حيث يشعر أصحاب المتاجر و الأعمال بضغوط أزمة العرض والتضخم ، إلى جانب ديون حكومية طويلة الأمد.