رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفى: الأقصر تضم أضخم متحف مفتوح فى العالم

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور على عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفى، أن الأقصر بها أضخم متحف مفتوح في العالم، وتابع: "مدينة كاملة مليئة بالآثار".

وأضاف "عمر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامية محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن هناك استعدادات غير مسبوقة لاحتفالية الأقصر التي ستنطلق غداً الخميس، مشيراً إلى أن معبد الأقصر تم إنارته بالكامل من الداخل والخارج، وكذلك الأمر في البر الغربى، حيث تم إنارته بالكامل أيضاً.

وأكد "عمر"، أن محافظة الأقصر الآن تتزين في أجمل ثوب لها ومشهدها أصبح يخطف الأبصار، لافتاً إلى أن الاحتفالية ستعمل على جذب السياحة إلى الأقصر لتعود أحد عواصم السياحة في العالم.