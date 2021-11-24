اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفى: الأقصر تضم أضخم متحف مفتوح فى العالم

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:20 م
رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفى: الأقصر تضم أضخم متحف مفتوح فى العالم طريق الكباش -أرشيفية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور على عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفى، أن الأقصر بها أضخم متحف مفتوح في العالم، وتابع: "مدينة كاملة مليئة بالآثار".
 
وأضاف "عمر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامية محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن هناك استعدادات غير مسبوقة لاحتفالية الأقصر التي ستنطلق غداً الخميس، مشيراً إلى أن معبد الأقصر تم إنارته بالكامل من الداخل والخارج، وكذلك الأمر في البر الغربى، حيث تم إنارته بالكامل أيضاً.
 
وأكد "عمر"، أن محافظة الأقصر الآن تتزين في أجمل ثوب لها ومشهدها أصبح يخطف الأبصار، لافتاً إلى أن الاحتفالية ستعمل على جذب السياحة إلى الأقصر لتعود أحد عواصم السياحة في العالم.

المتاحف

اخبار مصر

الاقصر

احتفالية الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة