اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يناقش تحديات الخدمة مع رؤساء الأساقفة الأنجليكان حول العالم

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:38 ص
رئيس الكنيسة الأسقفية يناقش تحديات الخدمة مع رؤساء الأساقفة الأنجليكان حول العالم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى اجتماعات رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم وذلك عبر برنامج زووم حيث ناقش اللقاء تحديات الخدمة الكنسية في أقاليم الكنيسة الـ42 حول العالم

 

وقال رئيس الأساقفة إن الاجتماع شهد مناقشة أبرز ما يواجه رؤساء أساقفة الكنيسة الأسقفية في العالم خاصة بعد وباء كورونا مشيرًا إلى إن اللقاء تضمن الحديث فى قضايا البيئة والعدالة المالية

 

وأوضح رئيس الأساقفة أن قضايا البيئة شكلت اهتماما عالميًا للقادة الدينيين خاصة بعدما طرحت قضية التغير المناخى فى قمة روما أكتوبر الماضي بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

 

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الاجتماع أيضًا تضمن تبادل الرؤى والأفكار حول مؤتمر لامبث للكنيسة الأنجليكانية الذي يعقد كل عشرة سنوات حيث تحل دورته القادمة عام 2022.

 

وكان جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى شهد تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مطلع أكتوبر الماضى فى القاهرة وبحضور رؤساء الأساقفة الأنجليكان من كل أنحاء العالم.

اجتماع عبر زووم
اجتماع عبر زووم

 

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

 

حضور المطران سامى فوزى الاجتماع
حضور المطران سامى فوزى الاجتماع

 


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

رئيس اساقفه اقليم الاسكندريه

اقليم الاسكندريه

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