رئيس الأعيان الأردنى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع السويد

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أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أهمية تعزيز العلاقات مع دولة السويد، والبناء عليها في مختلف المجالات وخاصة السياسية والثقافية والاقتصادية.

وقال الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفيرة السويدية لدى المملكة الكسندرا ريدمارك، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، إن الأردن يعتز بعلاقاته المتميزة والقوية مع السويد، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا دائمًا من قبل الملك عبدالله الثاني على تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات.

وأضاف أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية الأردنية السويدية والأوضاع الراهنة في المنطقة خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وضرورة حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مثمنًا الدعم الذي تقدمه السويد للأردن خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والتعليم وتمكين المرأة والشباب وتكنولوجيا التعليم، وما تقدمه من مساعدات للأونروا.

وداعا إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وإقامة الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى زيادة أعداد المواطنين السويديين القادمين للأردن بغرض السياحة.

من جانبها، أعربت السفيرة السويدية عن سعادتها بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات السويدية الأردنية وحرص بلادها على تعزيزها وادامتها، مثمنة الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه اللاجئين في الأردن، ودوره المحوري تجاه إحلال السلام في المنطقة وإنهاء الصراعات فيها.