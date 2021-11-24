اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:13 ص
أكرم القصاص
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رئيسة وزراء الدنمارك تزور غانا الأربعاء فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:00 ص
رئيسة وزراء الدنمارك تزور غانا الأربعاء فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن
أ ش أ

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أعلنت السفارة الدنماركية في العصمة الأوغندية أكرا أن رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، ستزور البلاد الأربعاء؛ في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت السفارة الدنماركية - في بيان أوردته وكالة أنباء غانا - أن زيارة فريدريكسن إلى غانا تتزامن مع الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الدنمارك وغانا، مشيرة إلى أن زعيم المعارضة من الحزب الليبرالي الدنماركي، جاكوب إيلمان جنسن، سينضم إلى الوفد الزائر.


ويستقبل رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، رئيسة وزراء الدنمارك، والوفد المرافق لها، لدى وصولهم إلى العاصمة أكرا غدا.


وخلال الزيارة، تجتمع فريدريكسن مع ممثلي الشركات الدنماركية ومنظمات المجتمع المدني الغانية وتبحث آفاق التعاون بين الدنمارك وغانا.

 


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السفارة الدنماركية فى أكرا

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