رئيسة المجلس القومى للمرأة تشهد حفل إطلاق حملة "أنا واعى أنا غالى".. صور

شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، حفل إطلاق حملة "أنا واعى أنا غالى"، وذلك فى إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، حيث تضمن الحفل إطلاق أغنية "أنا واعي أنا غالي" للفنانة نسمة محجوب.

وكان المجلس القومى للمرأة، أعلن إطلاق حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام فى الفترة من 25 نوفمبر، ويوافق اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذى يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحملة هذا العام ستكون تحت شعار "كونى".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المجلس يطلق هذه الحملة للعام السادس على التوالى لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، لخلق رفض مجتمعى للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين كافة المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الأهلية وشركاء التنمية، لافتة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة مع الجهات المعنية والشركاء لزيادة الوعى والتعريف بهذه القضية الهامة المتعددة الأبعاد والنتائج والتى لها تأثير كبير على كل من المرأة والأسرة والتى هى نواة المجتمع.

وقالت الدكتورة مايا مرسى: "أتمنى أن نحتفل السنوات القادمة بالقضاء نهائياً على كل أشكال العنف ضد المرأة .. لأن كل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياه آمنه خالية من العنف".

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام إطلاق حملة "أنا واعى وأنا غالى" والتى تتضمن أغنية للفنانة نسمة محجوب، كما تتضمن الحملة إطلاق نتائج بحث "العنف ضد المرأة ذات الإعاقة"، وإعداد سلسلة من البث المباشر على صفحة المجلس على "فيس بوك"، لتسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة، وكذلك عقد مؤتمر حول "إنجازات مصر التشريعية والقانونية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة".

وسوف تتضمن الحملة أيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمجلس القومى للمرأة من الشباب، بالإضافة إلى إنارة المجلس القومى للمرأة ومتحف الحضارة باللون البرتقالي، وتنظيم معرض للحرف اليدوية ومنتجات ريادة الأعمال ، وأنشطة توعوية على مستوى المجتمع المحلى.

وسيتم أيضاً تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات وورش العمل حول "مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله"، من بينها لقاءات داخل الجامعات، بالإضافة إلى تقديم توعية قانونية فى المحافظات من خلال مكتب شكاوى المرأة، واستكمال العروض العامة لفيلم "بين بحرين" فى بعض المحافظات.

ومن المقرر أيضا تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان احميها من الختان فى 10 محافظات.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.