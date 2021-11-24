رأى شيخ الأزهر فى "تعدد الزوجات".. وجزاء من يتزوج الثانية لقهر الأولى

كتب لؤى على

أعاد عدد من رواد السوشيال ميديا تداول تصريحات سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول قضية تعدد الزوجات ، والتي لاقت إعجابا وتأييدا، ومن أبرز تلك التصريحات:

1- تعدد الزوجات الذى نراه فى حياتنا المعاصرة أغلبه يتضمن أشكالا من الظلم للمرأة.

2- مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد فى كثير من الأحيان.

3- المسلم ليس حراً في الزواج من ثانية وثالثة ورابعة.. والتعدد "رخصة" مقيدة بشروط.

4- من يقولون إن الأصل فى الزواج هو التعدد مخطئون.. والأصل في القرآن الكريم هو: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".

5- التعدد مشروط بالعدل ومحرم بغيابه.. والعدل ليس متروكاً للتجربة، وإنما بمجرد الخوف من الظلم أو الضرر يحرم التعدد.

6- لا أدعو إلى تشريعات تلغى حق التعدد.. لكنى أرفض التعسف فى استعمال هذا "الحق المقيد" والخروج به عن مقاصده.

7- أولى قضايا التراث التى تحتاج إلى تجديد هى قضايا المرأة لأنها نصف المجتمع.

8- رخصة التعدد وردت فى سياق آية تدفع الظلم عن اليتيمات لتبين أن التعدد مشروط بعدم الظلم.

9- العدل بين الزوجات يكون فى كل شىء حتى فى بشاشة الوجه.

10 - الزوج الذى يتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد.