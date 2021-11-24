اليوم السابع
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رأى شيخ الأزهر فى "تعدد الزوجات".. وجزاء من يتزوج الثانية لقهر الأولى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:29 ص
رأى شيخ الأزهر فى "تعدد الزوجات".. وجزاء من يتزوج الثانية لقهر الأولى فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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أعاد عدد من رواد السوشيال ميديا تداول تصريحات سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول قضية تعدد الزوجات ، والتي لاقت إعجابا وتأييدا، ومن أبرز تلك التصريحات: 
 
1- تعدد الزوجات الذى نراه فى حياتنا المعاصرة أغلبه يتضمن أشكالا من الظلم للمرأة.
 
2- مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد فى كثير من الأحيان.
 
3- المسلم ليس حراً في الزواج من ثانية وثالثة ورابعة.. والتعدد "رخصة" مقيدة بشروط.
 
4- من يقولون إن الأصل فى الزواج هو التعدد مخطئون.. والأصل في القرآن الكريم هو: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
 
5- التعدد مشروط بالعدل ومحرم بغيابه.. والعدل ليس متروكاً للتجربة، وإنما بمجرد الخوف من الظلم أو الضرر يحرم التعدد.
 
6- لا أدعو إلى تشريعات تلغى حق التعدد.. لكنى أرفض التعسف فى استعمال هذا "الحق المقيد" والخروج به عن مقاصده.
 
7- أولى قضايا التراث التى تحتاج إلى تجديد هى قضايا المرأة لأنها نصف المجتمع.
 
8- رخصة التعدد وردت فى سياق آية تدفع الظلم عن اليتيمات لتبين أن التعدد مشروط بعدم الظلم.
 
9- العدل بين الزوجات يكون فى كل شىء حتى فى بشاشة الوجه.
 
10 - الزوج الذى يتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد.

تعدد الزوجات

شيخ الازهر

الازهر الشريف

احمد الطيب

التعدد فى الاسلام

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