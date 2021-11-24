دعوات إجلاء للرعايا وطرد دبلوماسيين.. تفاصيل أخطر 24 ساعة فى تاريخ إثيوبيا

كتبت: نهال أبو السعود

بوتيرة متسارعة، احتدمت المواجهات المسلحة داخل إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير تيجراي والجيش الإثيوبي علي مدار الساعات الأربع والعشرون الماضية، والتي أعلن خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نقل صلاحياته لنائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين، بالتزامن مع سلسلة من التحذيرات الغربية من اتساع دائرة العنف وسقوط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط انهيار بات وشيكاً للنظام.

ونقلت هيئة البث الإثيوبية "فانا" اليوم، عن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، تأكيده ‏أن نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة ‏غياب آبي أحمد عن مهام منصبه.‏

وتقترب المعارك فى إثيوبيا من العاصمة أديس أبابا، إذ اقتربت قوات جبهة تحرير شعب ‏تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان التى تبعد عن عاصمة إثيوبيا بأقل من 130 ‏كلم.‏

وتشهد إثيوبيا تطورات سريعة فى ظل اقتراب جبهة تجرير تيجراى من العاصمة أديس ‏أبابا، ودعت العديد من الدول رعاياها هناك لمغادرة اثيوبيا على الفور، فى ظل دعوات ‏متجددة للخارجية الأمريكية وسفارتها فى أديس أبابا، لرعاياها بضرورة المغادرة بسبب الأوضاع الأمنية‎.‎

ودعت الخارجية الإيطالية مواطنيها الموجودين في أديس أبابا ‎إلى المغادرة فورًا، وأوصت ‏بعدم سفر مواطنيها إلى هناك، يأتي ذلك فيما نصحت ‎وزارة الخارجية السويسرية ‏مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا لأى سبب، داعية جاليتها إلى مغادرة البلاد فورًا ‏بوسائلهم الخاصة.‏

حكومة آبي أحمد تطرد الدبلوماسيين الأجانب

وفي مشهد يعكس حجم الارتباك داخل النظام الإثيوبي ، أقدمت حكومة آبي أحمد علي طرد دبلوماسيين أيرلنديين من البلاد، حيث قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن إثيوبيا طردت أربعة من ستة دبلوماسيين أيرلنديين لديها، بسبب الموقف الأيرلندي من الصراع الدائر فيها.

وقال كوفيني في بيان "يؤسفني بشدة هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية. مشاركتنا على الصعيد الدولي بشأن إثيوبيا، بما في ذلك في مجلس الأمن، متوافقة مع المواقف والتصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي".

ومع تصاعد أعمال القتال، دعا برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة جميع أطراف ‏النزاع فى أثيوبيا إلى احترام العمليات الإنسانية والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية الى ‏المدنيين دون عوائق.‏

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وتستعد الأمم المتحدة لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين ‏في إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع الإثيوبي ، وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "فرانس ‏برس"، صدر أمر أمني داخلي للأمم المتحدة ببدء "تنسيق عملية الإجلاء والتأكد من أن ‏جميع أفراد عائلات الموظفين المعينين دوليا المؤهلين يغادرون إثيوبيا في موعد أقصاه ‏‏25 نوفمبر2021‏

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، ومع احتدام الحرب الإثيوبية دعت كلاً من ألمانيا ‏وفرنسا رعاياهما إلى مغادرة الأراضي الإثيوبية بشكل عاجل بعد تحذير مماثل أطلقته ‏الولايات المتحدة، فضلاً عن مغادرة شبه كاملة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في إثيوبيا.‏

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليم أمهرة وعفار بين الجيش ‏الإثيوبي والقوات الخاصة للإقليمين، ضد جبهة تحرير تجراي، وذلك بعد مرور عام من ‏اندلاع الصراع بين الجبهة والجيش الإثيوبى والقوات الموالية له فى الإقليم الشمالى ‏تيجراي.‏

تحرك أمريكي وشيك بـ"كتيبة برية"

ومساء الثلاثاء، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسئول عسكري أمريكي ومصدرين مطلعين ‏آخرين، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي لتقديم المساعدة ‏لسفارة البلاد في إثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك.‏

وأشارت ‏CNN، إلى أن تحريك بعض عناصر قوات الصاعقة البرية من الكتيبة 1/75، ‏يؤكد شعور الولايات المتحدة بقلق متزايد بشأن تدهور الوضع الأمني مع تقدم الجماعات ‏المسلحة المتحالفة ضد الحكومة الإثيوبية جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا.‏