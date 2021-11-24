اليوم السابع
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خلال ساعات.. الحكم على 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة راغبى الزواج

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة راغبى الزواج محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات االقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه بمنطقة البساتين، تحت شعار الزواج عبر "فيس بوك".
 
وكشف أمر إحالة المتهمين بينهم 7 سيدات ورجل إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا بإعداد مخطط اجرامي اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز وسيلة بطشهم عقار الكلوزايين، وما أن آمن ضحيتهم لهم غافلوه بدسه خفية بشرابه حتي احتساه فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من افقاده الوعي وإعدام مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته، تاركين إياه مسجي أرضا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمشفي علي النحو الوارد بتقرير الطبي المرفق بالاوراق، كما استخدموا حساب إلكتروني تطبيق الفيس بوك علي شبكة المعلومات الدولية بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة المار بياناتها .
 
وشهد المجنى عليه، بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه بأن تعرف على إحدى المتهمات عن طريق تطبيق الفيس بوك علي صفحة  للزواج وبالتواصل معه تم استدراجه بدعوي اختيار العروس التي يرغب في عقد قرانه عليها، وبتقابله مع المتهمات في إحدى المقاهي غافلوه بدون علمه، وقاموا بدس عقار يسبب التخدير وما أن استفاق وجد نفسه ملقيا علي جانب الطريق، وتم إيصاله للمشفي لتلقي العلاج وتبين له سرقة منقولاته.
 

النصب تحت شعار الزواج

تشكيل عصابى

الحكم على 8 متهمين بسرقة المواطنين

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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