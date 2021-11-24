حياة كريمة.. إنشاء مدرستين بجزيرة ببا فى بنى سويف بتكلفة 8 ملايين جنيه

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، تنفيذ أعمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والتى تستهدف أكثر من 1600 مشروع.



وتشهد قرية جزيرة ببا التابعة لمركز ببا تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر، حيث يجرى إنشاء مجمعات خدمية وزراعية بالقرية.

كما تشهد القرية إنشاء المدرستين الابتدائية والإعدادية بجزيرة ببا وتنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 ملايين جنيه، حيث سير العمل في مشروع مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية "توسع"، مساحة الموقع 2556 مترا منها 297م للمبنى الذي يضم 16 فصلاً (4 رياض أطفال، 12 ابتدائي)، بالإضافة إلى مشروع مدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية "توسع"، مساحة الموقع 2536م، منها 165 مساحة المبنى الذي يضم 8 فصول، وذلك ضمن 25 مشروعاً يجرى إنشاؤها بالمركز ما بين إنشاء جديد وتوسعة وإحلال وتجديد.