حملة لزراعة 2000 شجرة فى منطقة دهشور للتكيف مع التغيرات المناخية

أقامت إحدى المؤسسات الأهلية، أولى فاعلياتها بعد العودة من قمة المناخ في منطقة دهشور بزراعة 2000 شجرة للتكيف مع التغيرات المناخية علي جوانب الترع التى تم تبطينها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، وبمشاركة 100 متطوع ومتطوعة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة والقطاع الخاص ومتطوعي المؤسسة.
حملة لزراعة 2000 شجرة فى منطقة دهشور للتكيف مع التغيرات المناخيةالأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:02 م
مؤسسة شباب بتحب مصر
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