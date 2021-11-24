اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حرس الحدود السعودى يحبط محاولات تهريب 894 كيلوجراما من مادة الحشيش

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:42 م
حرس الحدود السعودى يحبط محاولات تهريب 894 كيلوجراما من مادة الحشيش حشيش - صورة أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت قوات حرس الحدود السعودية من إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة من المخدرات عبر حدود المملكة، شملت مخدر الحشيش وحبوب مخدرة وأنواع أخرى من المخدرات.
 
وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، إن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة. 
 
وأشار إلي أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) سعوديا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

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