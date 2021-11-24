حبس شقيقين 4 أيام بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، حبس شقيقين 4 ايام علي ذمة التحقيق، بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم، وكلفت النيابة بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام شخصين باحتجاز آخر داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات باستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبط شخصين "شقيقين"، لهما معلومات جنائية وبصحبتهما المجنى عليه مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لإحدى المستشفيات لإسعافه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم، وأنهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على "حافظة نقوده - 2 هاتف محمول".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.