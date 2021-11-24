جهاز تنمية المشروعات يضخ 106ملايين جنيه فى كفر الشيخ والبحيرة وبرج العرب

كتب – إسلام سعيد

نظم فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة برج العرب سلسلة من الندوات لتنمية مهارات وتأهيل السيدات بمقر جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي بقرية بهيج وذلك بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهمية مساهمة المرأة في تحسين المستوى الاقتصادى لأسرتها وتعريف السيدات المشاركات بخطوات إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وجاء ذلك استمرارا للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المراكز المستهدفة من خلال إكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على تلبية متطلبات سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل وتحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح ماهر عطية مدير فرع الجهاز ببرج العرب أن الفرع قام بتنظيم ما يقرب من 20 ندوة تعريفية، تناولت الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات القائمة ولهؤلاء الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، كما ناقشت المزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات شهدت تلك الندوات مشاركة فعالة من أهالي قرى ومدن برج العرب.

وأكد ماهر عطية أن المواطنين يمكنهم التوجه لمقر الجهاز في مدينة برج العرب (بالمجاورة السادسة - الإسكان التجاري – عمارة رقم 3) للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز.

وصرح صلاح ماجد مدير المنطقة الرابعة بالجهاز وتشمل محافظات "الإسكندرية ، برج العرب ، كفر الشيخ ، البحيرة ومطروح " أن جهاز تنمية المشروعات ضخ 106 مليون جنيه، نفذت حوالى 3705 مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل بالقرى والمراكز المستهدفة في محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومدينة برج العرب.

وأضاف صلاح ماجد أن جهاز تنمية المشروعات قام منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن بتقديم حزمة من الخدمات غير المالية بالمراكز المستهدفة من المبادرة تضمنت عقد 5 دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وعقد حوالى 40 ندوة تعريفية لتوضيح الخدمات التي يقدمها الجهاز ومناقشة قانون تنمية المشروعات الجديد والمزايا التي يقدمها لأصحاب المشروعات، كما تم توفيق أوضاع لعدد 30 مشروع واستصدار 150 ترخيص نهائي ومؤقت واستخراج 55 شهادة تصنيف ومزايا كما تم اعداد مساعدة العملاء في إعداد دراسات الجدوى لبدء مشروعاتهم وتم تسجيل 21 مشروع بسجل الموردين وإتاحة خدمة الباركود لعدد 3 مشروعات وترشيح 4 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.