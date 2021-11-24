جنايات كفر الشيخ تحكم بالإعدام على أب تعدى على ابنتيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار مدحت أبوغنيم، "الدائرة الثالثة"، اليوم الأربعاء، بمعاقبة فرد أمن بمنطقة العامرية بمدينة برج العرب القديمة محافظة الإسكندرية، بالإعدام شنقًا عما أسند إليه بالتعدي على ابنتيه، بإحدى القرى التابعة لمركز سيدي سالم في القضية رقم 17255 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 1394 لسنة 2021، كلي كفر الشيخ،بعد ورود موافقة فضيلة المفتي على الحكم بإعدامه شنقاً، بناء على قرار الإحالة في جلسة 26 أكتوبر الماضي.

وقال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم " البنت هي قرة عين أبيها، وروح فؤاده، وصديقته بلا شبهة، وحبيبته بلا غيرة رفيقة العمر مضمونة، والقلوب بحبها مسكونة، وسبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيله للجنة بإذن ربها".

وأضاف رئيس المحكمة، إلا أن يخرج عن الاصطفاف الإنساني، وفي كثير منه الحيواني، ومضى نحو شرائع الغاب فطوعت له نفسه أن ينظر بعين غرائزه لابنتيه".