جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

كتب محمود عبد الغنى





جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية السورية رقم 201 القادمة من دمشق اشتبه أحمد محمد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.



وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أيمن على مأمور الفحص، والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.



وبالعرض على سامى سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الذى كلف محمد أحمد الديب بحضور على فهمى أمن جمركى لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 2 سيف حاد النصب و3 خناجر حادة النصب داخل الجراب الخاص بها بحقائبه، فتم عرضها على إدارة المفرقعات بالمطار، فأفادت بأنها محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته. تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية السورية رقم 201 القادمة من دمشق اشتبه أحمد محمد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أيمن على مأمور الفحص، والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.وبالعرض على سامى سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الذى كلف محمد أحمد الديب بحضور على فهمى أمن جمركى لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 2 سيف حاد النصب و3 خناجر حادة النصب داخل الجراب الخاص بها بحقائبه، فتم عرضها على إدارة المفرقعات بالمطار، فأفادت بأنها محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2021 بعد العرض على ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.