تفاصيل مشروع تطوير مدينة الأقصر قبل الموسم السياحى الشتوى × 35 صورة

الأقصر - أحمد مرعى

أعمال تطوير شاملة وضخمة شهدتها محافظة الأقصر على مدار الشهور الماضية، تنوعت ما بين تجمل تشجير وزراعة أشجار وزهور ورصف طرق وتطوير كورنيش النيل وتطوير الميادين وإنشاء ميادين جديدة، حسبما أكد المهندس أسعد مصطفى مدير مشروع تطوير الأقصر بجهاز التعمير، فى لقاء كشف خلاله تفاصيل المشروع الشامل لتطوير مدينة الأقصر قبل الموسم السياحى الشتوى المنتظر.

وأكد المهندس أسعد مصطفى، لـ"اليوم السابع"، أنه استكمالا لأعمال التطوير الجارية، وفي إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجهاز المركزي للتعمير، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتكليف جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء محمود فهمي نصار، بتنفيذ أعمال تطوير ساحتي معبد الكرنك الخارجية والداخلية والطرق المؤدية إلى المعبد، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته للأقصر، بالتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتم التعاقد بين محافظة الأقصر والجهاز المركزي للتعمير، بغرض تطوير وتجميل مدينة الأقصر، بما يليق مكانة مدينة الأقصر العالمية والسياحية وآثارها ومعابدها التاريخية، وذلك حسب بيان صحفى للمحافظة.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، تمثلت الأعمال الجديدة التي يتم تنفيذها:- (إنشاء بوابة رئيسية لمعبد الكرنك تحتوي على مدخل ومخرج للحافلات السياحية وأماكن تمركز لأفراد الأمن والحراسة - تم الإنتهاء من إنشاء البرجولات الخشبية أمام البازارات السياحية بشكل يليق بمكانة المعبد، وجار تطوير البرجولات القائمة ليصل عددها حوالي 80 برجولة - تم تغيير جميع الأرضيات المتهالكة بالساحة الخارجية للمعبد بعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بالأشكال الحجرية مطعمة بشرائح البازلت الأسود - جاري العمل في تغيير أرصفة ساحة معبد الكرنك وتزيينها ببلاط الانترلوك - جاري العمل في إعادة زراعة وتأهيل أحواض الزراعة وإضافة الزراعات والأشجار المزهرة بساحة المعبد الداخلية المؤدية إلى بهو المعبد بشكل جمالي يليق بمكانة المعبد وزواره - جاري زراعة أشجار نخيل حول سور الساحة الخارجية لمعبد الكرنك - تقوم المحافظة بعمل جميع أعمال تهذيب الأشجار والنخيل الموجود داخل ساحات المعبد الداخلية والخارجية).



الرصف والتجميل بشوارع الأقصر



الزهور والتشجير بشوارع المدينة



العمل فى مشروع طريق الكباش



تجديد مدخل معابد الكرنك



تجديدات ساحة معابد الكرنك



تجديدات كورنيش الأقصر



تجميل الساحة الداخلية بالكرنك



تجميل الميادين أمام ساحة الكرنك



تجميل طريق المطار بمدينة الأقصر



تجميل محيط طريق الكباش



تجميل وتزيين الكورنيش بالأقصر_1



تشجير وتجميل المعابد ضمن خطة التطوير



تطوير الكورنيش السفلى بمدينة الأقصر



تطوير الكورنيش العلوى بمدينة الأقصر_1



تطوير كوبرى المطار ودهان واجهات المنازل



تطوير كورنيش النيل بالأقصر



تطوير مميز لبوابة معابد الكرنك



تطوير ميادين الأقصر



تطوير ميدان الملك عبد الله بالأقصر



تطوير وتجمل مميز لطريق المطار



تطويرات ساحة الكرنك لخدمة السياحة



جانب من دهانات واجهات المنازل بالأقصر



جداريات فى مواجهة مطار الأقصر الدولى



جداريات مميزة فى شوارع الأقصر



جدارية فى مدخل طريق المطار بالأقصر



خطط التجميل والتطوير فى طريق المطار بالأقصر



فتح طرق حول طريق الكباش



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