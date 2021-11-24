اليوم السابع
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تعليم بنى سويف تنظم اللقاء التعريفى لنشر ثقافة التعليم المزدوج

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:28 م
تعليم بنى سويف تنظم اللقاء التعريفى لنشر ثقافة التعليم المزدوج عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،اللقاء التعريفي لنشر ثقافة التعليم المزدوج والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الوحدة الاقليمية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة.

وأشار شحاته، فى بيان له،أن الدولة تعطى اهتماما كبيرا بالتعليم الفني لا سيما التعليم المزدوج من أجل العمل على تأهيل الطلاب وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل ، وأن التعليم المزدوج نظام تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية  فى المدرسة و التطبيق العملي في المنشآت التدريبية.

وطالب شحاته بتوفير المكان المناسب لتدريب الطلاب والعمل على جذبهم للالتحاق بالتعليم المزدوج الذى يوفر فرص العمل للطلاب، كما أوصى شحاته بضرورة التوعية بأهمية التعليم المزدوج بتنفيذ ندوات تعريفية بكل إدارة تعليمية.

جاء ذلك بحضور كامل أبو طالب،مدير التعليم الفني وعصام خالد مدير إدارة ببا وأحمد عزت مدير إدارة بني سويف وعلي خليل مدير إدارة اهناسيا ونبيل محمد حسن مدير التعليم الإعدادي ومرفت وجدي مدير الوحدة الاقليمية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة وايهاب أمين المدير التنفيذي للجمعية وشيماء عبدالحميد منسق الوحدة الاقليمية وسلوى محمد منسق التعليم المزدوج بالمديرية.

 


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