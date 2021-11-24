تعليم المنوفية تكرم الطلاب الفائزين فى البطولة الأفريقية للربوت والذكاء الاصطناعى

المنوفية - محمد فتحى

كرم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطلاب الفائزين في البطولة الأفريقية للربوت والذكاء الاصطناعى وتصعيدهم لتمثيل مصر دوليا في فعاليات البطولة الدولية،والتي تقام فعالياتها بدولة الصين ومن المقرر أيضا حضورهم المنتدى الإفريقي للابتكار الدولي، وعددهم خمسة عشر طالب وطالبة . كما هنأهم لصعودهم لنهائي بطولة " القارات للابتكار" ، والتي ستقام فعالياتها بدولة كندا وذك بحضور مدير المركز الاستكشافي للعلوم بالمنوفية.



وخلال التكريم استمع مدير المديرية لعرضا لبعض المشروعات الفائزة في المسابقة، والذي قدمه أحد الطلاب عن الطاقة والكهرباء والقمر الصناعي والطاقة الشمسية، كما قدم أحد الطلاب شرحا مبسطا لابتكار جهاز لحماية السيارات من السرقة.

وأكد مدير تعليم المنوفية أن هذه المسابقات أفرزت جيلاً رائداً استطاع خلال مشاركاته في المسابقات الدولية الحصول على نتائج عالمية متقدمة، ومراكز أولى في المسابقات الدولية التي تستهدف هذا المجال، مضيفا أنه لا يتوانى عن تكريم جميع الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في جميع المسابقات،ودعمهم بكل ما يحتاجونه من خبرات ومهارات عملية في مختلف المجالات، ليتمكنوا من المنافسة ومواصلة رفع اسم تعليم المنوفية عاليا خفاقا على مستوى الجمهورية.



وفى سياق اخر افتتح هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية صباح اليوم ، فعاليات بطولة التفوق الكشفي على مستوى الجمهورية والمقامة بالمعسكر الكشفي بالمدرسة الأمريكية الخاصة للغات، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمشاركة أحد عشر فريقا من مدارس الإدارات التعليمية بالمنوفية.



واستقبل مدير المديرية الدكتور شريف فتحي مدير عام الإدارة الكشفية بوزارة التربية والتعليم، رئيس لجنة تقييم الأعمال الكشفية المشاركة من طلاب مدارس المنوفية لتصعيدهم لتمثيل تعليم المنوفية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف العام على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية، وثريا منصور مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية وتوجيه عام التربية الرياضية بالمديرية وهيئة التعليم بالمدرسة .



بدأت فعاليات البطولة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تابور العرض لطلاب المعسكر الكشفي يتقدمهم حملة الأعلام والبيارق وبعد الانتهاء من الاصطفاف قدم الطالب محمد ناصر بمعهد النور والأمل للمكفوفين، بإدارة شبين الكوم قصيدة بعنوان " أنا الكفيف" ثم قام الطلاب المشاركين بتجهيز معسكر كشفي كامل بالخيام، وقامت لجنة التقييم بمشاهدة الهوايات والمهارات الكشفية المختلفة للطلاب المشاركين، واشادت اللجنة بمستوي الفرق الكشفية لطلاب مدارس المنوفية .



وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على استضافتها لهذا المعسكر، كما قدم الشكر للقائمين على إعداد وتدريب وتأهيل الطلاب من معلمي وموجهي التربية الرياضية مؤكدا أن الأنشطة، هي السبيل الوحيد لاكتشاف مواهب الطلاب وتتبقى مهمتنا في تنمية هذه المواهب والقدرات لدى أبنائنا الطلاب .

