تعرف على نتائج بطولة تنس الطاولة للجامعات بمشاركة 19 جامعة

كتب محمد صبحى

أسفرت نتائج بطولة تنس الطاولة للجامعات والمعاهد العليا، التى أقيمت ضمن منافسات النسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وبمشاركة 20 طالبا وطالبة يمثلون 19 جامعة علي الآتي:

نتيجة فرق الطالبات:

- المركز الأول: الأكاديمية العربية.

- المركز الثانى: الجامعة البريطانية.

- المركز الثالث : جامعة قناة السويس.

نتيجة فرق الطلبة:

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية.

- المركز الثانى: جامعة حلوان.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية

نتيجة أرجل معاقة طالبات:

- المركز الأول: إيناس فوزى عوض من جامعة طنطا.

- المركز الثانى: هاجر السيد من جامعة حلوان.

نتيجة أرجل معاقة طلبة:

- المركز الأول: كريم السيد من جامعة قناه السويس.

- المركز الثانى: بلال محمود من جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: أحمد محمد من جامعة حلوان.

نتيجة أرجل سليمة طالبات:

- المركز الأول: نورهان رشدى من جامعة بنها.

- المركز الثانى: نرمين هانى من جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: رضا عبدالله من جامعة حلوان.

نتيجة أرجل سليمة طلبة:

- المركز الأول: كيرلس عصام من جامعة قناة السويس.

- المركز الثانى: حازم جمال من جامعة المنوفية.

- المركز الثالث: يوسف هشام من الأكاديمية العربية.

نتيجة دمج الطلبة:

- المركز الأول: على بكرى من جامعة حلوان.

- المركز الثانى: كريم محمد من التعليم العالي.

نتيجة دمج الطالبات:

- المركز الأول: مريم رفاعى من جامعة حلوان.

- المركز الثانى: ريهام شريف من التعليم عالى.

- المركز الثالث: أسماء بسيونى من جامعة الإسكندرية.

نتيجه زوجى الطلاب:

- المركز الأول: عبد الرحمن أشرف وجواد شريف من جامعة حلوان.

- المركز الثانى: مروان عبد الوهاب ومحمود حلمى من الجامعة الامريكية.

- المركز الثالث: عبدالله الشريف ويحى مصطفى

من جامعة الإسكندرية.

نتيجة زوجى الطالبات:

- المركز الأول: مروه الهضيبى ومريم الهضيبى

من الأكاديمية العربية.

- المركز الثانى: دينا طنطاوى ورحمة حسن

من جامعة قناة السويس.

- المركز الثالث: فاطمة محمد ونور علاء من جامعة مصر الدولية.

نتيجة فردي الطلبة:

- المركز الأول: محمود حلمى من الجامعة الأمريكية.

- المركز الثانى: مروان عبد الوهاب من الجامعة الامريكية.

- المركز الثالث: أحمد محمد البرهامى من جامعة كفر الشيخ.

نتيجه فردي الطالبات:

-المركز الأول: مروة هشام من الأكاديمية العربية.

- المركز الثانى: هنا إبراهيم من الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: وعد أحمد من التعليم العالى.