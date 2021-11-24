تعرف على مراحل تطوير كورنيش ترعة المريوطية فيصل

طرحت محافظة الجيزة كورنيش ترعة المريوطية من تقاطع ترعة المريوطية باتجاه شارع فيصل حتى شارع الدكتور لاشين، للتطوير ونرصد فى النقاط التالية خطة التطوير التى تبدأ خلال أيام.
- تبدأ أعمال تطوير المرحلة الثالثة بداية من تقاطع شارع الهرم مع المريوطية باتجاه شارع فيصل حتى شارع الدكتور لاشين.
- التطوير يتم بالتعاون مع وزارة الرى.
- الأعمال تشمل تطوير وتغطية ترعة المريوطية بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام فى اتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى.
- سيتم طرح عددا من الأكشاك الحضارية لتوفير فرص عمل للشباب بعد التطوير.
- سيتم تغطية جزء من مسار الترعة فى الجزء الواقع بين شارع الهرم وشارع فيصل ليتم تخصيصه كموقف للسيرفيس.
- تشمل الأعمال تغطية جزء آخر في المنطقة المحصورة بين شارع فيصلروبا والطريق الدائرى لتكون موقف ميكوباص حضارى.
- سيتم تدبيش الترعة وإنشاء كورنيش وممشى سياحى بطول الترعة فى تلك المسافة.
- وقت تنفيذ المشروع 6 أشهر.
- المشروع بطول 3,6 كم.
- تكلفة التطوير 310 ملايين جنيه بالاشتراك مع وزارة الرى.
- تستعين المحافظة في تطوير كورنيش ترعة المريوطية بمكتب استشارى متخصص لوضع التصميمات اللازمة والتصور النهائى للمشروع.
- سيتم إحلال وتجديد وتحويلات للخطوط الواقعة بمسار أعمال التطوير المقرر تنفيذها .
- سيتم إزالة كافة التعديات علي خطوط التنظيم أسوة بما تم في المرحلة الأولى للتطوير .
- سيتم إنشاء أرصفة للمشاة وإنشاء ساحات انتظار للسيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة.
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