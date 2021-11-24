اليوم السابع
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تعرف على قيادات أوروبا النسائية بعد تولى أول امرأة رئاسة وزراء السويد

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:31 م
تعرف على قيادات أوروبا النسائية بعد تولى أول امرأة رئاسة وزراء السويد ماجدالينا
كتبت: هناء أبو العز

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بعد أن أصبحت ماجدالينا أول امراة تتولى رئاسة وزراء السويد، سلطت "يورو نيوز" الضوء على عدد القيادات النسائية فى أوروبا، مشيرة إلى أن هناك خمس نساء أخريات يترأسن بلدانهن في الاتحاد الأوروبي، وهن "سانا مارين الفنلندية، وكاجا كلاس في إستونيا، وأنجريدا في ليتوانيا، والدنماركية ميت فريدريكسن والألمانية أنجيلا ميركل".

وتعمل ميركل في تصريف الأعمال منذ الانتخابات في سبتمبر، بعد أن أصبحت لأول مرة مستشارة ألمانيا في عام 2005.

وخارج الاتحاد الأوروبي، تحتل النساء أعلى منصب في ثلاث دول أخرى في أوروبا، وهن رئيسة الوزراء الأيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، ورئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا، ورئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش.

وتتولى أيضا امرأة، الرئيسة أورسولا فون دير لاين، رئاسة المفوضية الأوروبية.


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