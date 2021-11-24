اليوم السابع
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تعرف على غرامة ركوب عربات السيدات بقطارات خطوط المترو

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:00 م
تعرف على غرامة ركوب عربات السيدات بقطارات خطوط المترو مترو الانفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حددت شركة المترو غرامة قيمتها 30 جنيها تطبق على الرجال والشباب الذى يركبون العربات المخصصة للسيدات فى قطارات خطوط مترو الأنفاق، على أن يتم تحصيل هذه الغرامة بشكل فورى من قبل أفراد شرطة المحطة وعاملى المترو.
 
وطالبت شركة المترو عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أي راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات المترو ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.
 
وجددت شركة المترو مطالبتها للركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددة على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات.
 
 

المترو

البيع بالمترو

التسول بالمترو

الباعة الجائلين

مترو الانفاق

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