تعرف على شروط التقديم للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

كتب محمد السيد

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، يهدف البرنامج الرئاسي إلى تأهيل الشباب للقيادة وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية الإدارية والمجتمعية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

ويرصد "اليوم السابع" الشروط الخاصة بالتقديم للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كالأتى:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك (عدم سابق إتهامه فى جرائم مخلة بالشرف)

- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعى عالي

- أن يكون سن المتقدم بين 20 و 30 عاماً

يذكر أن خريجي البرنامج الرئاسي من الدفعات السابقة نجحوا في تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض بمؤسسات الدولة المختلفة ، وتبنت القيادة السياسية العديد من مقترحاتهم، وتم تحويلها إلى مشروعات حقيقية، ويعد أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي جاءت بتوصية من شباب البرنامج الرئاسي بالمؤتمر الوطني للشباب وتم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر.

وساهم شباب البرنامج بدور رئيسي في عدد من المبادرات والمشروعات (تنظيم المؤتمرات الوطنية للشباب – منتدى شباب العالم بنسخه الثلاث وصولاً لتنظيم النسخة الرابعة يناير المقبل – ملتقي الشباب العربي الإفريقي) بالإضافة إلى المشروع القومي "حياة كريمة".