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تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء فى مصر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:18 ص
تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء فى مصر الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-11-2021، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.19 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.22 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.30 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.62 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.62 جنيه للشراء.
 
52.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.19 جنيه للشراء.
 
51.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.40 جنيه للشراء.
 
51.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.
 
52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.30 جنيه للشراء.
 
52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

47.94 جنيه للشراء.
 
52.03 جنيه للبيع.

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