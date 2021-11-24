اليوم السابع
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تعرف على سعر أردب القمح للموسم 2021/2022 × 9 معلومات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:00 ص
تعرف على سعر أردب القمح للموسم 2021/2022 × 9 معلومات زراعة القمح - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلن مجلس الوزراء تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بقيمة 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أهمية تحديد أسعار القمح للموسم الجديد، والتى من أهمها:
 
1- لأول مرة تحدد الحكومة سعر أردب القمح قبل بدء الموسم، وبقيمة 820 جنيها.
 
2- السعر المُحدد يزيد عن سعر القمح عالميا والذى يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن.
 
3- موسم زراعة القمح يبدأ فى 5 نوفمبر ويستمر لمدة 15 أو 20 يوما.
 
4- سعر أردب القمح تم زيادته بقيمة 100 جنيه عن العام الماضى.
 
5- آخر سعر وصل له سعر الأردب كان بـ730 جنيها.
 
6- رفع سعر الشراء من المزارعين يزيد من معدلات الإنتاج ويساهم فى تشجيع الفلاحين على زارعة القمح الموسم المقبل.
 
7- المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضى بلغت نحو 3.4 مليون فدان، ينتجون حوالى 9 مليون طن قمح.
 
8- يعوض الفلاح الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج، ويتوافق مع الأسعار العالمية.
 
9- التوسع فى زراعة القمح بتلك السياسات الداعمة للفلاحين من الحكومة سيسهم بدوره فى خفض استيراد القمح من الخارج.

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