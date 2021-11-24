تعرف على خريطة الأسواق العمومية فى مصر والخضار والفاكهة فى الصدارة.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد الأسواق العمومية في مصر بلغ 810 أسواق منها 608 سوق دائم بنسبة 75.1%، و202 سوق موسمي بنسبة 24.9%. بنهاية عام 2020.

ويشير توزيع الأسواق وأنواعها وفقا لبيانات جهاز الإحصاء إلى أن عدد أسواق الخضر والفاكهة كان في الصدارة بعدد 625 سوق، بمساحة 1599 ألف متر مربع، يليها أسواق اللحوم والدواجن بعدد 292 سوق بمساحة بلغت 1122 ألف متر مربع، ثم أسواق الأسماك بعدد 291 سوق، بمساحة 959 ألف متر مربع، وأخيرا الماشية والحيوانات بعدد 165 سوق بمساحة إجمالية 2943 ألف متر مربع.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء إجمالي عدد منافذ البيع الثابتة بنحو 1243 منفذ، موزعة بواقع 893 منفذ بالقطاع الحكومي بنسبة 71.8%، و350 منفذ بالقطاع الخاص بنسبة 28.2%، بينما بلغ إجمالي عدد منافذ البيع المتحركة 476 منفذ منها 408 منفذ بالقطاع الحكومي بنسبة 85.7%، و68 منفذ بالقطاع الخاص بنسبة 14.3%.



اسواق الخضر والفاكهة

وكانت النشرة السنوية لإحصاءات خدمات المرافق العامة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى أن إجمالي عدد تراخيص الهدم على مستوى مجالس المدن والأحياء 10.4 ألف ترخيص عام 2020، وفقا لبيانات حكومية، موزعة بين 10.2 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.1%، والقطاعين العام والحكومي 0.2 ألف ترخيص بنسبة 1.9%.