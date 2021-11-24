اليوم السابع
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تعدد الزوجات فى ميزان الأزهر.. رأى الإمام الأكبر "إنفوجراف"

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:08 م
تعدد الزوجات فى ميزان الأزهر.. رأى الإمام الأكبر "إنفوجراف" تعدد الزوجات فى ميزان الأزهر
كتب لؤى على

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أعاد عدد من رواد السوشيال ميديا تداول تصريحات سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول قضية تعدد الزوجات، والتي لاقت إعجابا وتأييدا، ومن أبرز تلك التصريحات: 

 

 
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التعدد الذى نراه أغلبه يتضمن أشكالا من الظلم للمرأة
 
مسألة التعدد تظلم المرأة والأولاد فى كثير من الأحيان
 
المسلم ليس حرا فى الزواج والتعدد رخصة مقيدة بشروط
 
من يقول إن الأصل التعدد مخطئ والقرآن يقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"
 
التعدد مشروط بالعدل ومحرم بغيابه ولا أدعو إلى تشريعات لإلغائه
 
أرفض التعسف فى استعمال التعدد ونحتاج تجديد قضايا المرأة
 
رخصة التعدد وردت فى سياق آية تدفع الظلم عن اليتيمات
 
الزوج الذى يتزوج بأخرى قاصدا قهر الأولى عذابه عند الله شديد

 


تعدد الزوجات

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الازهر الشريف

احمد الطيب

التعدد فى الاسلام

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