تعدد الزوجات فى ميزان الأزهر.. رأى الإمام الأكبر "إنفوجراف"

التعدد الذى نراه أغلبه يتضمن أشكالا من الظلم للمرأة

مسألة التعدد تظلم المرأة والأولاد فى كثير من الأحيان

المسلم ليس حرا فى الزواج والتعدد رخصة مقيدة بشروط

من يقول إن الأصل التعدد مخطئ والقرآن يقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"

التعدد مشروط بالعدل ومحرم بغيابه ولا أدعو إلى تشريعات لإلغائه

أرفض التعسف فى استعمال التعدد ونحتاج تجديد قضايا المرأة

رخصة التعدد وردت فى سياق آية تدفع الظلم عن اليتيمات

الزوج الذى يتزوج بأخرى قاصدا قهر الأولى عذابه عند الله شديد