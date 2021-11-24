"تطوير آداء وحدات الشرطة بحفظ السلام".. ورشة عمل بأكاديمية الشرطة.. صور

كتب محمود عبد الراضى

اختتمت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة فعاليات ورشة العمل الدولية التى عقدت على مدار أربعة أيام، وكانت تحت عنوان ( تطوير أداء وحدات الشرطة المشكلة المشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة)، وذلك فى إطار الدور المنوط للمركز نحو تأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية المشاركة ببعثات حفظ السلام ليس على الصعيد الوطنى فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولى .

يأتى هذا فى إطار إستمرار النجاحات التى حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام .

شارك فى فعاليات ورشة العمل المشار اليها عدد (39) كادر شرطى دولى من قادة الوحدات الشرطية المشكلة المنتشرة بمهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدول (إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - جنوب السودان - مالى) بالإضافة إلى عدد من قيادات إدارة الشرطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى جانب عدداً من الكوادر الشرطية المصرية العاملة فى هذا المجال .

وشهدت فعاليات ورشة العمل على مدار فترة إنعقادها محاضرات وحلقات نقاشيه تركـزت حـول عـدداً مـن الموضوعات والمحاور ذات الصلة جاء أبرزها على النحو التالى :-

ـ مراجعة سياسات عمل وحدات الشرطة بمهام حفظ السلام الدولية .

ـ آليات تطبيق إجراءات العمل القياسية لتقييم وحدات الشرطة بالأمم المتحدة .

ـ إستراتيجيات القيادة والسيطرة والتعاون مع المكون العسكرى ببعثات حفظ السلام .

ـ أهمية تدريب عناصر الوحدات الشرطية قبل نشرها بمهام حفظ السلام وتأثيره فى تطوير أداءها أثناء الإضطلاع بمهامها .

شارك فى حفل ختام ورشة العمل ممثلى مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية المصرية وممثلى إدارة الشرطة بالأمم المتحدة ، وقد توجه السيد اللواء/ مدير المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال كلمته بالشكر للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابعين لوزارة الخارجية على تعاونهما الصادق مع المركز والذى توج بنجاح ورشة العمل وتحقيقها للأهداف المرجوة منها متمنياً للمشاركين التوفيق فى أداء رسالتهم السامية فى حفظ السلم والأمن الدوليين .

وأكد مستشار مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى كلمته على أن النجاح الذى حققته ورشة العمل قد جاء إثر جهود القائمين علي تنظيمها والمشاركين فيها موجهاً الشكر إلى وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .

وخلال الفعاليات تم عرض فيلم تسجيلى عن ورشة العمل أعقبه توزيع الشهادات على المشاركين وتسليم منسقى ومشرفى الورشة من إدارة الشرطة بالأمم المتحدة دروعاً تذكارية للمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام .

ومن جانبهم أشاد ممثلوا إدارة الشرطة بالأمم المتحدة وقادة الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة علي هامش حفل الختام بما تضمنته فعاليات ورشة العمل من محاضرات ومناقشات مثمرة فضلاً عن التنظيم المتميز لها والإمكانيات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التى يتمتع بها المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة المصرية .



الورشة