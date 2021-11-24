تصاعد القتال فى إثيوبيا.. جبهة تيجراى تقترب من العاصمة وترقب دولى للأوضاع

كتب سمير حسنى

ذكر تقرير لقناة اكسترا نيوز، أن التطورات تتسارع فى إثيوبيا فى ظل اقتراب جبهة تجرير تيجراى من العاصمة أديس أبابا، ودعت العديد من الدول رعاياها هناك بمغادرة اثيوبيا على الفور، يأتى ذلك فى ظل دعوات متجددة للخارجية الأمريكية وسفارتها فى أديس أبابا، لرعاياها بضرورة المغادرة على الفور بسبب الأوضاع الأمنية.

كما دعت فرنسا مواطنيها لمغادرة إثيوبيا فى أقرب وقت، وأعلنت الأمم المتحدة إجلاء عائلات موظفيها من هناك مع اقتراب جبهة تيجراى من العاصمة.

ومع تصاعد أعمال القتال، دعا برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع فى أثيوبيا إلى احترام العمليات الإنسانية والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية الى المدنيين دون عوائق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها عاجزة عن إيصال المساعدات والأدوية إلى سكان تيجراى الواقع تحت حصار منظم من جانب النظام الإثيوبي، وحذرت المنظمة من أن سكان تيجراى باتوا يموتون بسبب نقص الأدوية.