تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم بالمنشية وسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحى لفحصه، وسؤال شهود العيان.



وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 25 شارع سيدي شحاته متفرع من سوق السمك القديم بدائرة قسم شرطة المنشية، دون حدوث إصابات.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم وغير مأهول بالسكان، ومكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أجزاء كبيرة منه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكشفت التحريات أن العقار سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وصادر له قرار بالهدم حتى سطح الأرض، تم وضع الحواجز الحديدية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.