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تداول 1399 طن بضائع و295 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:39 م
تداول 1399 طن بضائع و295 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر حركة السفن فى الموانئ
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الاحمر تداول 1399 طن بضائع عامة ومتنوعة و295 شاحنة و31 سيارة، شملت حركة الصادرات 356 طن بضائع عامة و122 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الواردات 1043 طن بضائع عامة و173 شاحنة و14 سيارة وتواجد 9  سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن أكسبريس بحمولة 102 شاحنة و13 سيارة ملاكي، وغادرت السفينة دليلة بحمولة 92 شاحنة و15 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1043 طنا و1 سيارة ملاكي وتصدير 30 شاحنة بحمولة 356 طنا و2 سيارة ملاكي.

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