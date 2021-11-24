تجديد حبس 3 أشقاء كونوا عصابة لتصنيع عقار الكبتاجون المخدر بالشرقية 15 يوما

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس فى الشرقية، تجديد حبس 3 أشقاء من العناصر الإجرامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاجون المخدر، وعثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية.



وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد وردت إليها معلومات عن تكوين تشكيل عصابي من 3 أشقاء من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، تخصصوا فى تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاجون المخدر.



وكشفت التحريات أنهم كانوا يقومون بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين، والترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزاً للتصنيع.



وتوصلت التحريات أن أحد أفراد التشكيل العصابي كان يقوم بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون، بينما يقوم آخر بمعاونته فى عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات ، بينما يقوم الآخر بعقد صفقات مع عملائهم والتصدير لإحدى الدول.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعُثر بحوزتهم على عدد 505 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من عجينة أقراص الكبتاجون وزنت 800 كيلو جرام معدة للكبس تقدر حال إنتاجها بعدد ( 2,400,000 ) إثنان مليون وأربعمائة ألف قرص، وعدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات للتعبئة - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع) ، وكذا ضبط (مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة).



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (110,000,000) مائة وعشرة ملايين جنيه تقريباً)، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسهم على ذمة التحقيقات.