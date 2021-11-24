تجديد الثقة لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر للعام الرابع على التوالى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة قراراً بالتجديد للدكتور تامر مرعي، وكيل لوزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر للعام الرابع علي التوالي، حيث حمل قرار التجديد الصادر من وزير الصحة والسكان رقم 609 لسنة 2021، وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الثالثة منذ أن تولي مهام عمله في سبتمبر 2018.

ويذكر أن تولي الدكتور تامر مرعي، منصب وكيل وزارة الصحة في نهاية عام 2018 حيث تولي المنصب انذاك خلفا للدكتورة نجلاء شطا، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء منذ اربعة أعوام تقريبًا.

كما دعمت وزارة الصحة خلال أعوام توليه المنصب المستشفيات المختلفة بالاجهزة المختلفة وشملت عدة تطويرات منها تركيب جهازي P. C. R لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي بمستشفى الغردقة العام، بجانب اعمال تجديدها كذلك تطوير مستشفي الحميات وتركيب وجهاز هرمونات لمستشفس الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمستشفيات سفاجا المركزي، وعدد من الأقسام المختلفة.