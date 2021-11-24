اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا..

بورسعيد تنظم احتفالية بمناسبة عيد الطفولة بالمدينة الرياضية بمشاركة 500 طفل

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:42 ص
بورسعيد تنظم احتفالية بمناسبة عيد الطفولة بالمدينة الرياضية بمشاركة 500 طفل احتفال
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا الخميس احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية، والتى تقام تحت رعاية وحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمشاركة 500 طفل من المراحل التعليمية المختلفة "رياض الأطفال والابتدائى والإعدادي".

وبإدارات التعليم الخاص والتجريبى ورياض الأطفال ومدرسة الرياضية بنين، وبمشاركة الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة وذلك لتقديم الأوبريت الاستعراضى الغنائى ( مصر جديدة )  تحت أشراف المخرج محمد الدسوقى المستشار الثقافى لمحافظة بورسعيد.

وتهدف الاحتفالية لحث أبنائنا الأطفال على الإنتماء لحب الوطن وتحقيق أمانيهم فى مستقبلهم من خلال استعراض أوجه التطوير فى مختلف المجالات.

 

احتفال
احتفال

 

الأطفال
الأطفال

 

 


احتفالية

عيد الطفولة

المدينة الرياضية

محافظ بورسعيد

طفل

رياض الأطفال

الابتدائى

الإعدادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة