بورسعيد تنظم احتفالية بمناسبة عيد الطفولة بالمدينة الرياضية بمشاركة 500 طفل

بورسعيد - محمد عزام

تنطلق غدا الخميس احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية، والتى تقام تحت رعاية وحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمشاركة 500 طفل من المراحل التعليمية المختلفة "رياض الأطفال والابتدائى والإعدادي".

وبإدارات التعليم الخاص والتجريبى ورياض الأطفال ومدرسة الرياضية بنين، وبمشاركة الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة وذلك لتقديم الأوبريت الاستعراضى الغنائى ( مصر جديدة ) تحت أشراف المخرج محمد الدسوقى المستشار الثقافى لمحافظة بورسعيد.

وتهدف الاحتفالية لحث أبنائنا الأطفال على الإنتماء لحب الوطن وتحقيق أمانيهم فى مستقبلهم من خلال استعراض أوجه التطوير فى مختلف المجالات.



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