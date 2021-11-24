بريطانيا تطرح 1.5 مليون برميل من مخزونها النفطى بالأسواق ضمن جهد دولى لخفض أسعار المحروقات

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أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء اعتزامها طرح 1.5 مليون برميل من مخزونها الاحتياطى من النفط بالأسواق، فى إطار جهد دولى تقوده الولايات المتحدة لخفض أسعار المحروقات وحل أزمة نقص المعروض منها.

وقال متحدث باسم الحكومة إن المملكة المتحدة ستتيح الإمدادات لشركات النفط التى تحتاج لشرائه خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، والتى أشارت إلى أن المتبقى من المخزون الاستراتيجى من النفط بعد الطرح سيغطى طلب الوكالة الدولية للطاقة لأكثر من 90 يوما.