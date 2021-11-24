بروتوكول تعاون بين بتروجت وبكتل الأمريكية فى مجال تدريب الكوادر البشرية

كتبت - مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بتروجت وشركة بكتل الأمريكية فى مجال التدريب والدعم الفنى لاختبارات التشغيل التجريبى والتشغيل الفعلى للمشروعات.

وقع الاتفاقية المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس كريم الدسوقى الرئيس التنفيذى لشركة بكتل فى مصر.

بموجب البروتوكول ستقوم شركة بكتل بتقديم برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بشركة بتروجت على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تشغيل المشروعات واختبارات التشغيل وإعداد وإصدار واعتماد آليات وإجراءات ومعايير العمل وفقاُ لأحدث النظم العالمية المتبعة لاستخدامها وتطبيقها فى المشروعات المستقبلية، حيث تمثل هذه الاتفاقية عنصر دعم لجهود بتروجت باعتبارها الذراع التنفيذى لقطاع البترول وضمن برنامج الشركة للتوسع فى تنفيذ المشروعات بأعلى معايير للجودة وأسرع معدلات للأداء سواء داخل مصر أو خارجها.

ويتضمن البروتوكول دعم تعاون الشركتين فى تنفيذ أعمال اختبارات التشغيل التجريبى والتشغيل الفعلى لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والذى يتم تنفيذه من خلال ائتلاف شركات انبى وبتروجت وبكتل ويُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لقطاع البترول.