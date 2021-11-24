بتكلفة 6 ملايين و482 ألف جنيه.. معدات جديدة لدعم منظومة النظافة والتجميل بقنا

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وصول دفعة جديدة من معدات دعم منظومة النظافة والتجميل بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 6 ملايين 482 ألف جنيه، وذلك قبل توزيعها على مراكز ومدن المحافظة بهدف دعم منظومة النظافة والتجميل بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وأوضح محافظ قنا،فى بيان له،أن المحافظة استلمت 7 سيارات مجهز6 متر كانتر سيتم توزيعها بواقع "4 سيارات لمركز نجع حمادي، 2 سيارة لمركز فرشوط ، سيارة لمركز قنا "، فضلا عن 3 سيارات لري الأشجار مخصصة لمركز نجع حمادي، و 2 سيارة مجهزة ونش طبليه مخصصة لمركز قنا ووحدة مرور قنا، وكذلك سيارة بيك أب مجهزة قلاب صغير سعة 1 متر مخصصة لمدينة قنا.
وأضاف الداودي،أن المعدات تأتي طبقا لاحتياجات الوحدات المحلية لدعم منظومة النظافة والتجميل بها من خلال دعم جميع مراكز المحافظة باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات وكذا تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.
كما عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة التنموية لتنمية قريتىّ أبو حزام ، وحمرا دوم ، التى تم تدشينها فى مؤتمر جماهيرى بالقريتين خلال شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات " مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية " وذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى .
أكد محافظ قنا أن المحافظة حريصة على تسخير كافة إمكانياتها لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل علي إيجاد حلول فعالة وسريعة لها، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة مع مسئولى الأجهزة التنفيذية وتم الإتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القريتين .
كما وجه الداودي بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرارات التخصيص اللازمة للمشروعات المُزمع تنفيذها بالقريتين تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية بها ، مشددا بسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية لاسيما مشروعات البنية التحتية ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بجهود الدولة وإهتمامها بإحداث تنمية اجتماعية وثقافية وصحية وعلمية شاملة، مؤكدا أن هذه المبادرة التنموية سوف تسهم فى تغيير الموروث الفكرى لدى الأهالى ونبذ العنف والتوجه نحو البناء والتنمية .
من جانبهم استعرض وكلاء الوزارة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها والمشروعات المستهدفة بكلتا القريتين حيث أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أنه تم الإنتهاء من حفر بئريّ مياه بمحطة الشعانية كحل مؤقت لزيادة كميات المياه التى يتم ضخها بالقريتين ، كما تم الإنتهاء من عمل المقاياسات الخاصة بمشروع توسعة المحطة على مساحة 900م٢ وجارى إنهاء إجراءات التخصيص
وقال وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير سيارة إسعاف لتقديم خدمات الطوارئ للأهالى ، كما تم تكليف عدد من الأطباء للعمل بالوحدتين الصحيتين بالقريتين بنظام التناوب وجارى التنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير قطع أراضى لإنشاء وحدات صحية نموذجية ، فيما أوضح مسئول شركة الكهرباء أنه تم زرع أكثر من 250 عامود كهرباء جهد منخفض بالإضافة إلى تغيير الأسلاك المتهالكة إلى أسلاك معزولة .
وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا أنه تم تغيير آثاث مدرستىّ أبو حزام وحمرا دوم الإبتدائية بالكامل ، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بمدرسة أبو حزام الإعدادية ومن المقرر دخوله الخدمة مع بداية الترم الثانى من العام الدراسى الحالى ، وذكر وكيل وزارة الموارد المائية و الرى أنه جارى توفير الإعتمادات المالية للبدء فى تأهيل وتبطين ٣ ترع بطول ٩كم تقريبا هى ( ترعة أبو حزام - ترعة حمرا دوم - ترعة المنصورية ) تمهيدا لبدء أعمال التأهيل خلال الشهر المقبل ، وذكر وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أنه سيتم إنشاء وحدة تضامن إجتماعى نموذجية تقدم جميع الخدمات الإجتماعية لأهالى القريتين مضيفا أنه تم حصر جميع أسر الايتام وذوى الهم وتم التنسيق مع الازهر الشريف لتوفير معاش شهرى لكل أسرة ، ومن جانبها أوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن المجلس بصدد القيام بإصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات بالقريتين تخفيفا عليهن من الإنتقال إلى المدينة .
وأوضح رئيس الوحدة المحلية للمركز ومدينة نجع حمادي أنه جارى العمل فى إنشاء مكتب بريد بقرية أبو حزام وتم عمل المقايسات الخاصة برصف مدخل القرية بطول 7 كم ، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض لإقامة نقطة شرطة بقرية أبو حزام ، لافتا إلى أن الوحدة المحلية على استعداد لتوفير كافة الأراضى اللازمة لتنفيذ أى مشروعات جديدة وكذلك تقديم الدعم أثناء مراحل التنفيذ .
اجتماع محافظ قنا
المحافظ خلال تفقده معدات جديدة لدعم منظومة النظافة والتجميل بقنا
جانب من الاجتماع
جولة المحافظ
جولة محافظ قنا
محافظ قنا
معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بقنا
معدات جديدة لدعم منظومة النظافة والتجميل بقنا
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