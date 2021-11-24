بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 21 فى انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع"، أسماء الضحية والمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بوصلة أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وجميعهم من مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية من العاملين في الصوب الزراعية بالإسماعيلية، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 21 آخرين، بينهم 10 مصابين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 سنة.

ولقى شخص مصرعه وأصيب 21 عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل، بوصلة أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، قبل قليل، بينهم 10 مصابين تتراح أعمارهم من 10 إلى 15 سنة.

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن دوريش بـ 22 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتقى العلاج والمتوفى إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم "ر ع ج 4786"، وسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 21 عاملا أخرين، وجميعهم من مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية من العاملين في الصوب الزراعية بالإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه خلع بالكتف وكسور بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 22 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتقى العلاج والمتوفى إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى.

وقال مصدر طبى، إن المتوفى هو أحمد محمد منصور، 38 عامًا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى بالإسماعيلية، بينما يوجد 21 مصاب وجميعهم في مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وهم ، مدحت محمد على 25 عامًا، مصاب باشتباه نزيف داخلي واضطراب في درجة الوعى وكدمات بالجسم وجرح 2 سم بالجبهة، وإبراهيم محمد إبراهيم 14 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى ونزيف داخلى بالبطن والصدر، وعبد الله عاطف عبد الله، 13 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الرحمن عبد الحميد هاشم، 14 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجروح في الرأس 15 سم، وأمل أحمد موسى السيد، 13 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وإبراهيم صفى الدين أحمد، 16 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وسيد محمد محمد يونس، 14 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالعمود الفقرى، ونسمة أحمدى محمد، 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وهدى أحمد محمد، 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات بالجسم، محمد إبراهيم محمد، 17 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح 5 سم بالرأس، وإبراهيم محمد السيد، 21 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح 5 سم بالرأس، صلاح السيد محمد، 16 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد سالم أحمد، 18 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجروح في الرأس 15 سم، وحسين إبراهيم محمد، 19 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجروح في الرأس 15 سم، وأحمد مصطفى محمد، 17 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجروح في الرأس 15 سم، وصلاح أحمد حسين، 36 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى وجرح 3 سم بالرأس، ومحمد إبراهيم محمد أحمد، 22 عامًا، مصاب بجرح 3 سم بالجبهة وسحجات بالجسم، ويوسف السيد مرسى، 15 عامًا، مصاب بجرح 4 سم بالحاجب الأيمن وكدمة بالعين واليمنى وسحجات بالجبهة، وفخرى أحمد حسن، 22 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحاجز الأنفى وكدمات وسحجات بالجسم، وصلاح محمد محمد يونس، 50 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجرح 15 سم في الرأس، وعبد الرحمن أحمدى أحمد، 12 عامًا، مصاب بتوقف بالقلب والتنفس ونزيف بالأنف والأذن وتم عمل انعاش قلبى رئوى داخل سيارة الإسعاف حتى الوصول إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.