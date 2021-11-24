انفجارات نتيجة حريق ضخم فى مصنع للبلاستيك شمالى بريطانيا.. فيديو

كتب محمد جمال

اندلع حريق ضخم فى أحد مصانع البلاستيك فى مقاطعة يوركشاير شمالى بريطانيا وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، فيما سمعت أصوات انفجارات من موقع الحريق، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

🚨 | WATCH: Footage from the fire in Yorkshire pic.twitter.com/9e8h8xdMAN — News For All (@NewsForAllUK) November 24, 2021

وأفاد سكان منطقة هيسل بأن فرق الانقاذ تعمل على إجلائهم من منازلهم بعد أن أصبح الدخان الأسود على مقربة المنازل، فيما توجهت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.

وأكد عدد من السكان أنهم سمعوا "دوي انفجارات"، تبعها سحابة كثيفة من الدخان في جميع أنحاء المدينة، وانقطاع للكهرباء، وقد طلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة ريثما يتم إخماد الحريق، فما نصحت إدارة الإطفاء السكان باغلاق النوافذ والابواب.