انطلاق مهرجان العسل المصرى بمشاركة 100 عارض بحديقة الأورمان بالجيزة

كتب: محمود راغب تصوير كريم عبد العزيز

انطلق، منذ قليل، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصرى، فى دورته الثالثة تحت شعار" ذهب مصر السائل "، والذى يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 100 منتج وعارض .

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافق على إقامة المهرجان بحديقة الأورمان، والذى يسهم فى فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وشهد المهرجان إقبال كبير من الزائرين مع بداية افتتاحه وسط إجراءات احترازية، فيما عرضت الشركات منتجاتها المختلفة من عسل النحل التى جذبت انتباه الزوار .

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بأن وزير الزراعة وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها، وإزالة أي معوقات أمامها، مع تسهيل كافة إجراءات تصدير العسل المصرى للخارج، خاصة أنه يتمتع بسمعة جيدة فى معظم دول العالم .