اليابان تطرح جزءا من مخزونها الاستراتيجى للنفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة

وكالات

قررت حكومة اليابان اليوم الأربعاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار الخام.

وحسب موقع سبوتنيك، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للصحفيين "نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي أعلن عن بيع النفط. حتى الآن تعاونا مع الولايات المتحدة معا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وأضاف "تواكب بلادنا الولايات المتحدة بهذا الاتجاه طالما أنها لا تنتهك القانون، فقد، قررنا بيع جزء من احتياطي النفط".

كما ذكرت صحيفة نيكي أن اليابان ستعقد مزادات على نحو 4.2 مليون برميل من مخزونها الوطني.

وقالت الصحيفة إن مزادات النفط الخام التي تساوي قميتها حوالي يوم أو اثنين من الطلب في اليابان ستعقد بحلول نهاية العام.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الياباني، الأحد، أن حكومته تدرس اللجوء لاحتياطيات النفط الاستراتيجية في ظل زيادة أسعار الخام على المستوى العالمي.

وتأتي تصريحات كيشيدا بعدما كشف رئيس الوزراء الياباني عن حزمة مالية بقيمة 56 مليار ين (491 مليار دولار) ، اشتملت دعما للشركات التي تعاني من جراء ارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عزمها بيع 20 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط لأغراض الطوارئ حوالي 700 مليون برميل، من أصل مليار برميل الطاقة الاستيعابية القصوى للخزانات.

يذكر أن أسعار النفط العالمية وصلت أعلى مستوياتها في سبعة أعوام في أواخر أكتوبر، إلا أن المعروض لم يرتفع بوتيرة توازي الزيادة في الطلب.